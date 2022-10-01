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أخبار البلد

أربعة مرشحين باليوم الأول لانتخابات التجديد النصفي للصحفيين بالإسكندرية

صدى البلد

تقدم أربعة مرشحين على مقعد رئيس فرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية والتجديد النصفي للأعضاء باليوم الأول للانتخابات، المقرر إجراؤها 30 أكتوبر الجاري.

وصرح أيمن عبدالمجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية تلقي طلبات الترشح اليوم من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، حيث تقدم الزميلين محمد محمود، ورزق الطرابيشي رئيس الفرع السابق، على مقعد نقيب الفرع، وعلى مقاعد العضوية الزميلة هدى الساعاتي عضو المجلس الحالي، وشوكت سعد.


وأضاف عبدالمجيد، أن اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح والطعون بفرع الإسكندرية من الزملاء أعضاء المجلس، المستمرة عضويتهم، وهم الزملاء رامي ياسين وهاني العوضي وبسمة الشحات وعضوان بالجمعية العمومية، رشحهم فرع الإسكندرية، من جمعيته العمومية، وهما الزميلان منى حجاب وحسين فتحي، تباشر أعمالها بتلقي الطلبات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وينتهي الأربعاء 5 أكتوبر في الثانية عشرة ظهرًا، تحت إشراف النقابة العامة.

ويٌعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية، الذين لهم حق التصويت.

وأوضح عبدالمجيد: تتلقى الطعون والتنازلات بداية من السبت 8 أكتوبر يوميًا ولمدة خمسة أيام، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا باستثناء اليوم الخامس، الأربعاء 12 أكتوبر، تنتهي في الثانية عشرة ظهرًا.

وتُعلن في اليوم نفسه الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وقال عبد المجيد، إن الانتخابات مقرر لها الأحد 30 أكتوبر، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في اليوم نفسه بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، فتجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الأحد 13 نوفمبر المقبل.

وطبقًا لقانون النقابة، فإن الزميلات والزملاء المقيدين في (جدول المشتغلين) بفرع النقابة بالإسكندرية، والمسددين للاشتراكات عن عام (2021)، سيكون لهم حق التصويت لاختيار رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء لمجلس النقابة الفرعية، لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس، وأربع سنوات للزملاء الثلاثة الأعضاء.

وأضاف السكرتير العام، أن شروط الترشح هي:

أن يكون مضى على قيده (10) سنوات بجدول المشتغلين (بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية)، أو(3) سنوات (للأعضاء). وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

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