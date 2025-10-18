قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة
فن وثقافة

ليلة وردة الجزائرية .. مروة ناجي تروج لأحدث حفلاتها فى أبو ظبي

مروة ناجي
مروة ناجي
تقى الجيزاوي

روجت الفنانة مروة ناجي لأحدث حفلاتها المنتظرة فى أبو ظبي تحت عنوان “ليلة وردة الجزائرية"، بتنظيم دار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي فى أبو ظبي ومن المقرر ان تقدم باقة من اغانى الفنانة وردة.

وشاركت مروة ناجي جمهورها بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على انستجرام ، وكتبت معلقة: “لأول مرة خارج مصر تقام فعاليات الدورة ٣٣ بتنظيم دار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي فى أبو ظبي  ، تحيي الفنانة مروة ناجي روائع الفنانة وردة الجزائرية فى أمسية ساحرة بقيادة المايسترو أحمد عامر فى أمسية الطرب الأصيل فى مسرح المجمع الثقافي فى أبو ظبي يوم ٢٥ أكتوبر”. 

اغاني مروة ناجي 

يذكر أن الفنانة مروة ناجي طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “انت وبختك”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعل معها الجمهور، والتي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل.

كشفت الفنانة مروة ناجي عن سبب تسمية ألبومها “أنا الأولى” الذى تقوم حاليا بطرح عدد من الأغانى على طريقة السنجل حيث طرحت مؤخرا أغنية “أنت وبختك” التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالذكاء الاصطناعي. 

وقالت مروة ناجي فى تصريح لـ “صدى البلد” : بحثنا كثيرا على مع فريق العمل على اسم الألبوم وبعد تفكير عميق وجدنا أن الانسب أن تكون أغنية “أنا الأولى” اسم الألبوم لانها الانسب وتعبر عن الألبوم. 

وأضافت مروة ناجي : ليس فى الاسم أى شيئ يشير الى أننى أرغب فى الحصول على ألقاب أو غيرها وعندما ييتم طرح الأغنية يستوعب الجمهور سبب اطلاق هذا الاسم على الألبوم.

