ليلة وردة الجزائرية .. مروة ناجي تروج لأحدث حفلاتها فى أبو ظبي

روجت الفنانة مروة ناجي لأحدث حفلاتها المنتظرة فى أبو ظبي تحت عنوان “ليلة وردة الجزائرية"، بتنظيم دار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي فى أبو ظبي ومن المقرر ان تقدم باقة من اغانى الفنانة وردة.

وشاركت مروة ناجي جمهورها بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على انستجرام ، وكتبت معلقة: “لأول مرة خارج مصر تقام فعاليات الدورة ٣٣ بتنظيم دار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي فى أبو ظبي ، تحيي الفنانة مروة ناجي روائع الفنانة وردة الجزائرية فى أمسية ساحرة بقيادة المايسترو أحمد عامر فى أمسية الطرب الأصيل فى مسرح المجمع الثقافي فى أبو ظبي يوم ٢٥ أكتوبر”.

اغاني مروة ناجي

يذكر أن الفنانة مروة ناجي طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “انت وبختك”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعل معها الجمهور، والتي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل.

كشفت الفنانة مروة ناجي عن سبب تسمية ألبومها “أنا الأولى” الذى تقوم حاليا بطرح عدد من الأغانى على طريقة السنجل حيث طرحت مؤخرا أغنية “أنت وبختك” التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالذكاء الاصطناعي.

وقالت مروة ناجي فى تصريح لـ “صدى البلد” : بحثنا كثيرا على مع فريق العمل على اسم الألبوم وبعد تفكير عميق وجدنا أن الانسب أن تكون أغنية “أنا الأولى” اسم الألبوم لانها الانسب وتعبر عن الألبوم.

وأضافت مروة ناجي : ليس فى الاسم أى شيئ يشير الى أننى أرغب فى الحصول على ألقاب أو غيرها وعندما ييتم طرح الأغنية يستوعب الجمهور سبب اطلاق هذا الاسم على الألبوم.