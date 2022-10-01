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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قد تطول نوعاً ما.. الخطيب يبدأ رحلة علاجية في باريس خلال ساعات

الخطيب
الخطيب

يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ الخطيب رحلة علاجية قد تطول نوعاً ما في باريس بعد تحامله على نفسه الفترة الماضية بإنجاز ملف صفقات الفريق الأحمر وقائمة الموسم الجديد.

السفر الى تونس 


استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على السفر إلى تونس الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيرى فى ذهاب دور 32 لدورى الأبطال الإفريقى، وسيخوض الفريق الأحمر مرانه الخميس قبل أن يغادر إلى تونس مساء نفس اليوم فى بعثة يترأسها العامرى فاروق نائب رئيس النادى.

 

ويخوض الأهلى مرانه على أحد الملاعب الفرعية يوم الجمعة المقبل، قبل أن يكون التدريب الأخير السبت على الملعب الذى ستقام عليه المباراة، وعلى جانب آخر.
 

محمود الخطيب إدارة الأهلي صفقات الفريق الأحمر قائمة الموسم الجديد الخميس المقبل

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