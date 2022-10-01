في ثالث مبارياته الودية .. المصري يفوز على دمنهور 2 - 1

بهدفين مقابل هدف واحد، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق دمنهور، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم السبت على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب ، وذلك في ثالث مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله محمد دبش في الدقيقة العاشرة ، فيما أضاف كريم العراقي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني ، بينما استطاع فريق دمنهور تضييق الفارق باحرازه لهدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة عشرة من الشوط الثاني.



مثل المصري خلال الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد دبش ، اسلام أبو سليمة ، حسين السيد لخط الظهر ، عمرو موسى ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أحمد الشيخ ، زياد فرج ، الجزائري عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة الكاميروني فرانك ايتوجا.



فيما دفع ايهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ( أسامة الجزار ) ، عمرو طارق ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، فريد شوقي ( اسلام المزين ) ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهم الثلاثي إسلام عطية ، محمد عنتر ، محمد جريندو كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمرو مرعي.

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال لـ نادى المصري

أعلن الإعلامى مهيب عبد الهادى ، عن اقتراب عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز ، للانتقال لـ النادى المصرى .

وكتب مهيب عبد الهادى عبر تويتر “ عبدالله السعيد على ردار المصري للتعاقد معه ”.

وكان مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، كشف عن آخر تطورات الفريق بشأن الصفقات الجديدة والتجديد والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وارتبط اسم عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز، باقترابه من التوقيع لنادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن عبدالله السعيد لن يرحل عن صفوف الفريق كما تردد من البعض في الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن عبدالله السعيد سيوقع على تجديد عقده لموسم جديد.

وتابع: عبدالله السعيد وافق علي الفور لتجديد عقده مع بيراميدز دون تفكير.

واختتم المصدر، تصريحاته، أن عبدالله السعيد قائد داخل وخارج الملعب ويعد من أهم اللاعبين في أفريقيا.