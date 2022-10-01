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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار .. 5 سيارات عائلية بالسوق المصري .. صور

أحدث اسعار 5 سيارات
أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

يمتلك السوق المصري باقة منوعة من الإصدارت، والتي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارات حول العالم، إلى جانب التنوع في عنصر التصميم بين فئة السيدان، والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيارات العائلية، والتي تحظى باقبال كبير نسبة إلى مساحتها الداخلية، بالاضافة للتجهيزات المطروحة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار 5 سيارات عائلية بالسوق المصري.

أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

1 – ميتسوبيشي اكسابندر 2022 

 

تعتمد ميتسوبيشي اكسابندر 2022 على محرك بقوة 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي 4 سلندر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي الاداء، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.8 ثانية.

 

وجاءت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 480 ألف جنيه وحتى 505 آلاف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

2 – سوزوكي ارتيجا 2022 

 

دعمت السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيكي، وقوة قدرها 104 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تقدم ارتيجيا موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 429.900 جنيه مع فئة واحدة من التجهيزات.

أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

3 – تويوتا روميون موديل 2022 

 

زودت السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، سعة 1500 سي سي، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كم، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية.

 

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة تويوتا روميون موديل 2022 بقيمة قدرها 390 الف جنيه، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بـ 420 ألف جنيه.

أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

4 – جيلي اوكافانجو موديل 2022 

 

تحتوي السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 190 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بالإضافة إلى نقل سرعات مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة بلغت 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وتبدأ أسعار السيارة جيلي  اوكافانجو موديل 2022 من 540 ألف جنيه للفئة الاولى، وحتى 660 ألف جنيه للفئة الثانية.

أحدث اسعار 5 سيارات عائلية

5 – شيري تيجو 8 PRO موديل 2022 

 

تستمد السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء سداسي السرعات، بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

ويتراوح سعر السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2022 بين 655 الف جنيه و 725 ألف جنيه.

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