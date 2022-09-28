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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 400 ألف جنيه.. 5 سيارات موديل 2022 |صور

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022

ينتشر في السوق المصري للسيارات العديد من أنواع السيارات المختلفة موديل 2022 وتناسب تلك الإصدارات فئة عريضة من المواطنين ، وتحتوي أيضا هذه الطرازات علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة.

في ذألك السياق يقدم لكم موقع " صدى البلد " الإخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 .

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1-ساوايست DX3 2022

تستمد سيارة ساوايست DX3 2022 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو ، ينتج قوه قدرها 156 حصان ، وعزم اقصي للدوران 225 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

تقدم سيارة ساوايست DX3 2022 بسعر يبدا من 348 الف جنيه ، ويصل إلي 355 الف جنيه .

ساوايست DX3 2022

2-دفسك 330S 2022

تظهر سيارة دفسك 330S 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 115 حصان ، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات .

تبدا أسعار سيارة دفسك 330S 2022 من 334 الف جنيه ، وتصل إلي 386 الف جنيه .

دفسك 330S 2022

3-هيونداي اكسنت RB 2022

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت RB 2022 علي محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 125 حصان ، وعزم اقصي للدوران 156 نيوتن/ متر ، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات .

تأتي سيارة هيونداي اكسنت RB 2022 بأسعار تبدا من 328 الف جنيه ، وتصل إلي 365 الف جنيه .

هيونداي اكسنت RB 2022

4-رينو داستر 2022

تحصل سيارة رينو داستر 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 115 حصان ، وعزم اقصي للدوران 156 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حكة من فئة CVT.

يتراوح سعر سيارة رينو داستر 2022 من 355 الف جنيه ، إلي 375 الف جنيه .

رينو داستر 202

5-بيجو 301 2022

جاءت سيارة بيجو 301 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 115 حصان ، وعزم دوران 150 نيوتن/ متر ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.3 ثانية ، متصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

بيجو 301 2022

تتوافر سيارة بيجو 301 2022 بسعر يبدأ من 325 الف جنيه ، ويصل إلي 355 الف جنيه .

سيارة دفسك بسبب انقطاع الكهرباء 330S هيونداي

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