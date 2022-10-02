أول يوم دراسة.. تلميذ يتعدى على زميله في فناء المدرسة الإبتدائية بسوهاج

تعدى تلميذ في الصف الخامس الإبتدائي، على زميله بالمدرسة بالصف السادس الإبتدائي، وأصابه بجرح سطحي بالرقبة من الخلف؛ إثر المزاح فيما بينهما بفناء المدرسة، في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2022\2023م، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي، مفادها وصول الطفل "حنفي. ح. م- تلميذ بالصف السادس الإبتدائي- ويقيم دائرة المركز"، مصاب بجرح سطحي بالرقبة من الخلف.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبمناقشة الطفل افاد المدعو "صلاح الدين. ح. م. ا- حاصل على دبلوم زراعة- ويقيم بذات الناحية"، قرر حدوث مشاجرة بين نجله وبين الطفل "ياسين. ي. م- تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي- ويقيم دائرة المركز"، نتج عنها إصابته المنوه عنها؛ بسبب المزاح فيما بينهما.

وبمناقشة الطفل المشكو في حقه افاد والده المدعو "عبده. ي. م. ع- مٌزارع- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.