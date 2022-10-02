محافظ الجيزة: نهتم بالتعليم لأن الأمم لا تنهض إلا بطلابها المتميزين

انطلق طابور الصباح بساحة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بمحافظة الجيزة، وذلك في أول أيام انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، أن المدرسة استقبلت الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وأن العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في أولى أيام العام الدراسي والذي بدأ اليوم الأحد الثاني من أكتوبر.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وجه اللواء احمد راشد، تهنئة للطلاب والمعلمين بمدرسة السعيدية قائلاً: كل عام وانتم طيبين وأشعر بالفخر كلما أسير أمام مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وعليكم أن تدركوا جميعا تخرج منها عظماء مصر وسيروا على هذا الدرب فيخرج منكم القادة والضباط والمحافظين وعليكم أن تحرصوا على التحصيل، موضحا أنه يجب أن نحرص جميعًا بالانضباط بالعملية التعليمية ونساعد أنفسنا والمدرسة فى ازدهار التعليم، مشيرا إلى أن الدولة تبذل كل الجهد، ولا تنام وتسعى بكل الجهد لتنفيذ المشروعات القومية.

ووجه محافظ الجيزة، رسالة إلي المعلمين بالمدرسة وهي أن الطلاب رسالة وعليهم دفعهم للتقدم والازدهار لان الأمم لا تنهض الا بطلابها المتميزين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يبدأ العام الدراسي 2022 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:-



- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.



- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.



- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.



- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.



- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (2)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (3)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (4)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (5)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (6)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (7)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (8)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (9)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (10)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (11)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (12)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (13)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (14)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (15)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (16)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (17)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (18)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (19)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (20)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (21)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (22)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (23)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (24)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (25)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (26)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (27)

مدرسة السعدية في أول ايام الدراسة (1)

محافظ الجيزة داخل مدرسة السعدية (2)

محافظ الجيزة داخل مدرسة السعدية (3)

محافظ الجيزة داخل مدرسة السعدية (4)

محافظ الجيزة داخل مدرسة السعدية (1)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (2)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (3)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (4)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (5)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (6)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (7)

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسةjfif (8)