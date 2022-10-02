عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع: مشروعات شباب مبادرة «حياة كريمة» تشارك في معرض تراثنا 2022

نيفين جامع- الرئيس
نيفين جامع- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه في إطار مساهمة الجهاز في المبادرة الرئاسية الهامة "حياة كريمة" واهتمامه بتمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في  المحافظات المشاركة في المبادرة  وذلك بناء على الدراسات الاقتصادية و دراسات الجدوى الاسترشادية التي أعدها الجهاز لمساعدة الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وزير التموين: 3 مليارات و833 مليون ‏جنيه تكلفة السلع المصروفة شهريا

التموين تطلب 4 آلاف طن زيت محلي للشراء.. تفاصيل


قرر الجهاز تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم و تطوير منتجاتها في معرض تراثنا ٢٠٢٢ الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لمساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية  التي تتميز به  محافظاتهم  مما يسهم في استمرار  أنشطتهم  و التوسع في مشروعاتهم و نجاحها.

وأشارت  نيفين جامع إلى أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم للمواطنين المستهدفين بمبادرة حياة كريمة خاصة الشباب والسيدات الذين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، حيث تقوم أفرع الجهاز بالمحافظات بتقديم خدمات فنية ومالية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة ومنها دورات تدريبية مجانية لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات وإدارتها بشكل سليم كما تتيح دراسات جدوى استرشادية لمشروعات متنوعة تتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. وأضافت جامع أن العارضين المشاركين في هذه الدورة من معرض تراثنا قد استفادوا من هذه الخدمات كما تم تعريفهم بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض تراثنا  سيقام في الفترة من ٩ إلى ١٥ أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير التجمع الخامس بمشاركة خمس دول عربية وأكثر من ١١٠٠ مشروع تراثي وفني من مصر. 
 

مبادرة حياة كريمة المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز تنمية المشروعات مشروعات جديدة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

شبورة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للأهالي بنهاية أول أسبوع دراسي| فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

سنتعرض لكارثة اقتصادية.. رئيسة وزراء بريطانيا تقر بخطتها الخاطئة

خبير تربوي: تصريحات وزير التعليم مُبشرة لعام دراسي آمن | فيديو

أحلاهم مر.. مسئولون أوكرانيون يضعون أمام روسيا 3 خيارات بعد انسحابها من ليمان

لعب حافيا وتزوج عارضة أزياء.. فيرمينو نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده

أوروبا تفكر في احتلال روسيا.. عند حالة واحدة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ