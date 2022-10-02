نيفين جامع: مشروعات شباب مبادرة «حياة كريمة» تشارك في معرض تراثنا 2022

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه في إطار مساهمة الجهاز في المبادرة الرئاسية الهامة "حياة كريمة" واهتمامه بتمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات المشاركة في المبادرة وذلك بناء على الدراسات الاقتصادية و دراسات الجدوى الاسترشادية التي أعدها الجهاز لمساعدة الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو تطوير مشروعاتهم القائمة.



قرر الجهاز تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم و تطوير منتجاتها في معرض تراثنا ٢٠٢٢ الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لمساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية التي تتميز به محافظاتهم مما يسهم في استمرار أنشطتهم و التوسع في مشروعاتهم و نجاحها.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم للمواطنين المستهدفين بمبادرة حياة كريمة خاصة الشباب والسيدات الذين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، حيث تقوم أفرع الجهاز بالمحافظات بتقديم خدمات فنية ومالية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة ومنها دورات تدريبية مجانية لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات وإدارتها بشكل سليم كما تتيح دراسات جدوى استرشادية لمشروعات متنوعة تتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. وأضافت جامع أن العارضين المشاركين في هذه الدورة من معرض تراثنا قد استفادوا من هذه الخدمات كما تم تعريفهم بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض تراثنا سيقام في الفترة من ٩ إلى ١٥ أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير التجمع الخامس بمشاركة خمس دول عربية وأكثر من ١١٠٠ مشروع تراثي وفني من مصر.

