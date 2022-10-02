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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يدوس على السجادة.. ياسمين عز تثير الجدل بين نبيل الحلفاوي ومتابعيه

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

تسببت الإعلامية ياسمين عز، فى إثارة الجدل بين الفنان نبيل الحلفاوى ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد تعليقه على أحد تصريحات ياسمين المثيرة للجدل. 

نبيل الحلفاوى 

وكانت ياسمين عز قالت فى أحد تصريحاتها النارية: "بتزعقي لجوزك ليه عشان بيدوس على سجادة الصالون بجزمته.. ما هو جايبها بفلوسه"، وهو ما دفع نبيل الحلفاوى ليعلق على هذا التصريح قائلا : “عشان بتحافظ على فلوسه”. 

 

وأثار تعليق نبيل الحلفاوى، حفيظة بعض متابعيه حيث جاء رد فعل إحدى متابعيه قائلة: "لا يافندم مش عشان هو جايبها بفلوسه وهي بتحافظ على فلوسه بس عشان هي اللي كل يوم تكنسها وتنضفها ولما يدوس عليها برجله اللي شايله طينه من الشارع هي اللي هتغسلها بإيدها وتتعب في تنضيفها وشيلها وهي مليانه ميه وتحطها تنشف وتقلبها عشان الناحيه اللي مشافتش شمس تتشمس وتطهر .. خدت بال سيادتك"، ليرد عليها نبيل الحلفاوى: “مفهوم طبعا.. لكن أنا ركزت في الرد على نقطة الفلوس اللي هي اتكلمت عليها”. 

نبيل الحلفاوى 

كما دخل أحد متابعى نبيل الحلفاوى على تويتر ليوجه له سؤال عن تصريح ياسمين عز والخاص بأن المرأة غير ملزمة والتى تصدرت هاشتاج بعد ذلك، وقال متابع نبيل: “الله يا أستاذنا.. بالمناسبة يا قبطان أيه رأي حضرتك في موضوع الست مش ملزمة . اللي طلعين فيع اليومين دول . وكل عام وحضرتك بألف صحة وخير”. 

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ويرد نبيل الحلفاوى أيضا على هذا التصريح قائلا: "قلنا رأينا قبلا.. اللي مش ملزمة بواجباتها مش ملزمة أصلا تتجوز. ونفس الأمر بالنسبة للرجل اللي مش قد مسئوليات الجواز ما يتجوزوش".

نبيل الحلفاوى 

نبيل الحلفاوى وعدلى القيعى 

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعد تولى المهندس عدلى القيعى رئاسة شركة الكرة بالنادى الأهلى.

وقال نبيل الحلفاوى : "كفاءة إدارية، فكر مرتب منظم، خبرة وتاريخ، تفاني في العمل، رمز أهلاوي أصيل".

ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي Arts Entertainment

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