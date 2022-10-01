من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

توابع الانفصال

على الرغم من انفصال كل من منة عرفة ومحمود المهدى الا ان مازالت أصداء أزمة الانفصال تشغل بال الرأي العام كلما خرج أحدهما بتصريحات جديدة عن الطرف الاخر لتشتعل الازمة من جديد وكل طرف يكشف بعض الأسرار فى هذه العلاقة التى لم تدم طويلا، وخاصة بعد أن أعترفت منة عرفة بخيانة زوجها ليرد الأخير بتصريحات ناريه له فى احد البرامج التليفزيونية.

منة عرفة ومحمود المهدى

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة منة عرفة وطليقها محمود المهدى.

منة عرفة

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطاتها العاطفية، مشيرة إلى أنهم 3 مرات، ما بين خطوبة وزواج.

وأوضحت منة عرفة، أن السبب المشترك فى الانفصال؛ هو تعرضها للخيانة.

منة عرفة ومحمود المهدى

محمود المهدى

وتعرض محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، لموجة هجوم واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت منة عن تعرضها للخيانة في كل علاقاتها السابقة، لذا قرر أن يوضح الأمر أمام متابعيه من خلال خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” قائلاً: “أنا حابب أدافع عن نفسي في اللي حصل من امبارح بتجيلي رسايل مستفزة من الناس إني طلعت خاين أنا صبرت وقولت أصبر لحد بليل يمكن هي تطلع تقول إن محمود ملوش دعوة بموضوع الخيانة.. من حقي إني أدافع وأثبت إن انا مش خاين، وانا هوريكوا محادثات كانت تمثيل وقتها بس هي أقل حاجة تثبت إن انا مش خاين”.

وتابع: “الحمد لله أنا لم أقصر في بيتي من أي حاجة ومكنتش ملزم إني أصرف على سبعة وشهادة حق اللي قبلي بردوا اتقال عليهم خاينين والله العظيم مكان فيهم حد خاين”.

وقال محمود المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الناس وجهت لي إتهامات بالخيانة، وأنني قمت باستغلال شهرتها.

منة عرفة ومحمود المهدى

وتابع طليق الفنانة منة عرفة، ان أكثر شئ وجعني من منة أنها اتهمتني بالخيانة، مؤكدا أنه كان يفضل الصمت ،ولكن مع الاستفزازات المتكررة خرجت للدفاع عن نفسي أمام الرأي العام.

وأشار محمد المهدي إلى أنه أنتج فيلمين مؤخرا ومنة تعرفت عليه أثناء مشاركتها في عمل من إنتاجه.

كما نفى الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، خيانته لها، مؤكدا أنه لم يحدث مطلقا، لافتا إلى أنه دخل مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في خلافات كبيرة بسبب دفاعه عنها ولكنها لم تقدر الأمر".

وأضاف محمود المهدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أهلها ادعوا إننا معطلها عن شغلها ومحدش راضي يشغلها بسبب خلافاتي مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية"، مشيرا إلى أنه تصالح مع الفنان محمد نجاتي وقدم اعتذرا له".

منة عرفة

منة عرفة دمرتني هي وأهلها

تابع الفنان محمود المهدي، "منة دمرتني هي وأهلها واستغلوني ومرضتش اتكلم يا ريت حد من أهلها يطلع يكذبني أنا معايا إثباتات، واتحدي أي حد من أهلها يطلع يقول أنا خاين، وكنت صريح معاها من البداية وكانت بتحملني مصاريف فوق طاقتي ومقدرتش اللي أنا عملته، صعب أرجعلها تاني لإني خسرت كتير، وبعت عريبتي عشان أديها فلوس وبعدها طلبت الطلاق".