عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

نانسى عجرم
نانسى عجرم

أثارت الفنانة نانسى عجرم حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها فى حفلها الأخير والذى اقيم فى قطر والذى رفع شعار كامل العدد. 

وحرصت نانسى عجرم على الظهور بشكل مختلف عن الحفل السابقة حيث ارتدت ثوبا أسود مطرزا ما أبرز أنوثتها و قوامها الممشوق، وأعطاها إطلالة متناغمة و متناسقة وبنطلون بتدرجات الألوان.  

وصدمت نانسى جمهورها بإطلالتها الأخيرة والتى بلغ سعرها 2500 دولار. 

وأما من الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم تسريحة شعر انسيابية مميزة حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها، كما اعتمدت مكياج ترابي واحمر شفاة باللون البينك اللامع ما عكس جمال و رقة ملامحها الفاتنة .

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم تعاونها مع مغنى الراب مروان بابلو في ديو جديد يحمل اسم “عيشها بعافية” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات منة القيعى ومروان بابلو " وتوزيع حسن الشافعى، وتصدرت الأغنية التريند بعد طرحها.

لم أر هذه الجرأة.. محمد رمضان يعلق على حديث إبراهيم عيسى بعد زيارة الإسكندرية

وتعد الأغنية من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي، وقد حققت منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم أغنية “صح صح” التي تم طرحها يوم 8 من شهر يوليو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 36 مليون مشاهدة.

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم حفل نانسي عجرم اعمال نانسى عجرم موعد حفل نانسى عجرم الجديد موعد حفل نانسى عجرم Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

احتفالا بعيد ميلاده.. خالد يوسف يعلن عن مفاجأة لجمهوره| تعرف عليها

علاقات جونى ديب النسائية.. قصة حب جديدة مع محامية وأخرها انتهت بحكم قضائي

أبرزها كيرة والجن وقمر 14.. الشناوي: غدا إعلان الفيلم المصرى المرشح للأوسكار

تم نقلهما للمستشفى .. نجمين شهيرين يتعرضان لوعكة صحية

موعد جنازة وعزاء والدة علاء الخواجة زوج إسعاد يونس وشيريهان

تنتهي صلاحية الشخص عندما يبدأ الكذب.. تعليق نارى من آيتن عامر بعد الطلاق

مفاجآت بإيرادات الأفلام| كيرة والجن في الصدارة وأشباح أوروبا الأخير

في ذكرى ميلاده|سر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين بعد 19 عاما

ترشيحاتنا

الثانية.. ماذا يعني تهديد بوتين في ظرف أيام باستخدام السلاح النووي؟

هل تتخذ بيج ياسمين قدوة؟.. شاهد|مصرية ترفع الأثقال يوم زفافها

نقل مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي خارج ستاد القاهرة.. تفاصيل

الزيت 25 والعدس 12.. زيادات جديدة على 8 سلع غذائية تموينية في الأسواق|تفاصيل

تاريخ مولد النبي 2022.. آخر أجازات هذا العام بعد 6 أيام

حاصلة على نوبل تتساءل: لماذا لا نرى المسلمين في هوليوود ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

فيديو

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ