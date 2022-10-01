بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

أثارت الفنانة نانسى عجرم حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها فى حفلها الأخير والذى اقيم فى قطر والذى رفع شعار كامل العدد.

وحرصت نانسى عجرم على الظهور بشكل مختلف عن الحفل السابقة حيث ارتدت ثوبا أسود مطرزا ما أبرز أنوثتها و قوامها الممشوق، وأعطاها إطلالة متناغمة و متناسقة وبنطلون بتدرجات الألوان.

وصدمت نانسى جمهورها بإطلالتها الأخيرة والتى بلغ سعرها 2500 دولار.

وأما من الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم تسريحة شعر انسيابية مميزة حيث تركت خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها، كما اعتمدت مكياج ترابي واحمر شفاة باللون البينك اللامع ما عكس جمال و رقة ملامحها الفاتنة .

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم تعاونها مع مغنى الراب مروان بابلو في ديو جديد يحمل اسم “عيشها بعافية” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات منة القيعى ومروان بابلو " وتوزيع حسن الشافعى، وتصدرت الأغنية التريند بعد طرحها.

وتعد الأغنية من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي، وقد حققت منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم أغنية “صح صح” التي تم طرحها يوم 8 من شهر يوليو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 36 مليون مشاهدة.