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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القناة تستقبل اليوم الأول للدراسة بتحية العلم

تحية العلم بجامعة
تحية العلم بجامعة قناة السويس

 بدأت قيادات جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بتحية العلم.

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وأكد رئيس الجامعة على  انتظام العملية التعليمية بالجامعة منذ اليوم الأول، مُطالبًا طلابه  بالإلتزام بالحضور والإنتظام فى المحاضرات إلى جانب ممارسة الأنشطة الطلابية مع مراعاة  الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بالجامعة وذلك حرصا على سلامتهم.

جاء ذلك أثناء تواجد  رئيس الجامعة، اليوم الأحد، لمتابعة بدء الدراسة بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة .

 

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه ، الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها .

وقام رئيس الجامعة بأداء مراسم تحية العلم بمشاركة ١٠٥٠  طالب وطالبة بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر " .

 

هذا ووجه الدكتور ناصر مندور  كلمة ترحيب بالطلاب متمنياً عام دراسى سعيد ملئ بالاستفادة العلمية والأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن طلاب التربية الرياضية ممثلين وبقوة كافة الأنشطة الطلابية واللقاءات القمية فهم مثل لكل طالب بالجامعة في الانضباط والالتزام واللياقة وتميز الأداء.

ثم تقدم رئيس الجامعة والنواب تحية العلم والتمام بمشاركة وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كلية التربية الرياضية إحدى الكليات المهمة بالجامعة على رغم أنها حديثة النشأة،  إلا أنها أصبحت شريكا أساسيا فى كل الاحتفالات الكبرى التى تتم بالجامعة.

جامعة قناة السويس العام الدراسي كلية التربية الرياضية العام الدراسي الجديد اليوم الأول للدراسة العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تحية العلم

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