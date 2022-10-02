نائب محافظ قنا يشهد البرنامج التدريبي لتنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية

حضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، البرنامج التدريبي الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا تحت عنوان "تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية" بقاعة النادي الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام لمحافظة قنا، وأحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأوضح نائب محافظ قنا، أنه تم ترشيح 400 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات التابعة للتدريب علي عدد من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتابع نائب محافظ قنا، إنه يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين طبقاً لأحدث الأساليب والمهارات ونشر مفاهيم التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأعمال داخل بيئة العمل الحكومى.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي فى إطار تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية واستكمالا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات فـى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى لمحافظات مصر والتى تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واسـتدامتها بالإضافة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.