رئيس جامعة أسيوط يفتتح مقر برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS بكلية التجارة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع في طرح برامج خاصة ومتميزة في مختلف القطاعات بكليات الجامعة، والتي من شأنها تطوير العملية التعليمية المقدمة بما يواكب التطور العالمي ويعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة في مجالاتها والمتزايدة في حجمها.



جاء ذلك خلال افتتاحه مقر برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS بكلية التجارة و بدء الدراسة به لأول مرة بجامعة أسيوط ، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية لمختلف قطاعاتها ومنسقي البرنامج ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن القائمين على البرنامج.



وخلال كلمته هنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد المنضمين للدراسة بالبرنامج و انطلاقه ولأول مرة بجامعة أسيوط، مشيداَ بالنشاط العلمي لكلية التجارة والتي تعد إحدى أكثر كليات الجامعة تطوراً ومسايرةً لمتطلبات سوق العمل والمتميزة في برامجها العامة والخاصة، مؤكداً أن برنامج PPIS يمثل واحداً من أهم البرامج بالجامعة والتي تسهم في إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة، كما كشف أن هذا البرنامج وغيره من البرامج الخاصة بالجامعة يمثلون نواة أساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي و التي تأتى مع توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالتعليم والخريجين و إعدادهم للمنافسة في سوق العمل وتلبية متطلباته على المستوى الدولي، وفى ختام كلمته فقد حرص رئيس الجامعة على تقديم شكره للقائمين على كلاً من الكلية والبرنامج.



وأوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ أن مقر البرنامج يضم عدد من القاعات الدراسية والمجهزة وفق أحدث النظم التعليمية العالمية ويعمل البرنامج بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ويمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي الحكومي والبرامج التعليمية فى مصر ويعد أول برنامج متخصص يجمع بين التكنولوجيا والسياسات العامة، مشيراَ إلى أن مدة الدراسة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية وبحد أقصى ثمانية فصول دراسية، يجتاز الطالب خلالها 143 ساعة معتمدة حتى يستطيع الحصول على درجة البكالوريوس في نظم معلومات السياسات العامة PPIS.

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