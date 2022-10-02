رئيس جامعة العريش يطمئن على سير الدراسة بالكليات مع بداية العام الجديد

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء عدد من كليات الجامعة يرافقه الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أمين الجامعة، للاطمئنان على استقرار الدراسة في الكليات مع بداية العام الدراسي ، لتوفير مناخ دراسي ملائم، وتقديم كافة سبل الراحة للطلاب.

وشدد رئيس الجامعة، على أهمية انتظام المحاضرات، وحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بالكليات وأقسامها، وقال رئيس الجامعة للطلاب: لكم الحق أن تفخروا بانتسابكم لجامعة العريش.

وهنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش ، خلال جولته عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات والعاملين والطلاب ببدء العام الجامعي الجديد.

وأكد على أهمية المشروعات القومية في عملية التنمية المستدامة، كما طالبهم بتوضيح الدور الحيوي لمصر في استضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، واستعدادات الجامعة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا موفقًا.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا إيمانًا لدور الجامعة بأهمية الأنشطة الطلابية.

حوار مفتوح



وتفقد رئيس الجامعة، ومرافقيه خلال جولته القاعات التدريسية للتأكد من انتظام العملية التعليمية بها، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بضرورة بذل الجهد والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم.

وأضاف أنها تسعى جاهدة إلى تخريج خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.

وعلى جانب أخر ، أكد الدكتور رفعت عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب حيث بدأ التسكين من أمس ونعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأضاف أنه تم وضع خُطة للأنشطة الطلابية على مستوي الجامعة وكلياتها ونحاول خلال الفترة القادمة إضافة عدد من البرامج المميزة بكليات الجامعة المختلفة.

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