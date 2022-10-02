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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع للتحضير للجلسة العامة

صدى البلد

بدأت أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع، اليوم / الأحد/ وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي ستعقد يوم بعد غد /الثلاثاء/.
وتستمر أعمال الاجتماعات على مدى يومين، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ومشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول "سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية".
فيما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
كما تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددا من الموضوعات منها تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2021 وخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال بحلول عام 2026 إلى جانب عدد من القوانين الاسترشادية منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية بالإضافة إلى بحث تأثير الأزمات الدولية على الأمن الغذائي في العالم العربي.
وتناقش لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددا من الموضوعات منها مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية ومشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي يومي 1-2 يونيو 2022م بالمنامة بمملكة البحرين.

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