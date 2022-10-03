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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد المنستيري: كنت أرغب في تجنب مواجهة الأهلي والوداد

صدى البلد

قال الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، أنه كان يرغب في تجنب مواجهة النادي الأهلي والوداد المغربي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتابع نوفيتش في فيديو خاص لـبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، بالنسبة لي، هو فخر كبير أن ألعب ضد الأهلي، وأيضا هي مشكلة كبيرة لنا في نفس الوقت، المباراة صعبة وقوية، نلعبها من أجل فرصنا في التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أريد أن أقول أنها من الممكن أن تكون أقوى اختبار لنا في هذا الدور من البطولة، وإذا سألني أي شخص قبل إجراء القرعة، فأنني بالطبع كنت أريد تجنب مواجهة فريق كبير مثل الأهلي أو الوداد المغربي.

وأكمل نوفيتش، نحن سعداء بالتواجد مع أفضل الفرق في إفريقيا، لكن الآن نريد أن نستعد بشكل قوي لمواجهته، مقابلة الأهلي مبكرا يقلص فرصنا في التأهل بالتأكيد، لكن نحن نشعر بالتفاؤل ونستعد بقوة لمواجهته.

وعن اللاعب الاخطر في الأهلي، قال:"لا يمكنني تحديد لاعب فقط من الأهلي يمكن أن يكون مصدر الخطورة، فجميعهم لاعبين على أعلى مستوى، ويمكنهم صناعة الفارق بكل تأكيد، فإذا اخترت سأختار الفريق ككل، ولا بد أن نحذر الفريق كله.

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