والدة ميار شريف لاعبة التنس: مستنياها بـ كباب وكفتة

قالت أمال ثابت والدة ميار شريف لاعبة التنس ، إنها لم تكن تتوقع أن تفوز ابنتها ببطولة بارما المفتوحة، لأنها كانت عائدة من فترة إصابة ولم تبدأ بداية جيدة .



وأضافت والدة ميار شريف، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: أن فور وصول ميار لمباريات نصف النهائي توقعت فوزها بالبطولة، لأنها تفضل اللعب على الأرض الرملية أكثر من الصلبة، مؤكدة على أن البطولة لم تكن سهلة، خاصة كونها عائدة من إصابة.

واسترسلت: ميار واجهت في النهائي المصنفة السابع على العالم، وتحضر الآن للبطولات المقبلة، مشيرة إلى أن شقيقتها كانت متواجدة معها واعتقد أن وجودها ساهم في نفسيتها وفوزها بالبطولة.

ولفت إلى أن ميار تستعد للمسابقة القادمة بأمريكا الجنوبية، متابعة:" ميار هتوصل مصر خلال ساعات ومحضرلها كباب وكفتة".



