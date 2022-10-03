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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل وفاته بنصف ساعة.. محمد الصاوي يكشف عن المكالمة التي جمعته بـ علاء ولي الدين

محمد الصاوي
محمد الصاوي

حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه.

 

وتحدث عن الفنان علاء ولي الدين، قائلا:" كنا نستعد لتأسيس فرقة مسرحية، وكنا هنعمل حاجة زى "لورين و هارتى"  ولكنه لم يكتمل، متابعا: بعشق الأستاذ علاء و حضر تخرجى وكان بيكلمنى دايما".

 

واسترسل: "علاء ولي الدين عنده كاريزما ربانيه فى أى عمل يدخله بيأثر في الناس..ولما كان يظهر في أي برنامج يتكلم عنى و يقول من الناس اللى ساعدتنى".


آخر مكالمة هاتفية
 

وأضاف :"كلمني قبل وفاته بنصف ساعة في العيد وقال لى أنا دبحت أهو وتمام، وبعدها أخوه اتصل بى وقال لى علاء البقاء لله".
 

محمد الصاوي الفنان محمد الصاوي الفنان علاء ولى الدين علاء ولي الدين اخبار التوك شو

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