من أقرب الناس لقلبي.. محمد الصاوي عن أحمد بدير: طلعني عمرة بعد وفاة ابني

حل الفنان محمد الصاوي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث عن حياته الفنية وتفاصيل دخوله مجال الفن ووفاة ابنه.

وقال "محمد الصاوي" :" بعد وفاة ابني بـ 3 أيام حد اتواصل معايا عشان جواز السفر، متابعا:" في ناس طلبت مني جواز سفري أنا والمدام وبعد 4 أيام تفاجئت بأني محجوز لي عمرة".

وتابع: بسأل وأنا فى السعودية عن اللي حجز العمرة قالوا لى إن أحمد بدير هو اللى حجز"، متابعا: أحمد بدير وقف معايا وله الكثير من المواقف الداعمه ليس معي فقط".



وأضاف:"أحمد بدير من الناس القريبين من قلبي".

دخول مجال الفن





وروي "محمد الصاوي" تفاصيل دخوله مجال الفن، قائلا:" تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة، وسمعت أن فيه مسرح بالكلية وذهبت للمشاهدة".

وأضاف :" تواجدت معهم لفترة وبعدها اختفيت،ولكن عدت مرة أخرى لفريق التمثيل، وتفاجأت كثيرا من ردود أفعال الجمهور على أدائي".



