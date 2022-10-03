الكشف عن موقف الأهلي النهائي من ضم البرازيلي مارسينيو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يسابق الزمن من أجل حسم صفقة البرازيلي مارسينيو دا سيلفا لاعب كاواسكي فرونتال الياباني قبل غلق باب القيد الصيفي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،مدير التعاقدات أخذ خطوات مع اللاعب البرازيلي وتم الإتفاق على كافة أموره المالية ولكن تبقي العقبة الوحيدة طلبات إدارة الفريق الياباني

وأضاف شبانة، نظام سداد الدفعات المستحقة وطريقة الدفع بشأن الصفقة البرازيلية المنتظرة هو ما يُعطل الأمر حتى الآن و لا خلاف على كفاءة اللاعب الفنية داخل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط.

وأتم شبانة، لا خلاف على قيمة العقد وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ولكن طريقة السداد فقط سوف يتم حسمها مع الفريق الياباني والذي رفض التنازل عن بيع اللاعب مقابل 3 ملايين دولار كاش بينما عرضت الأهلي سداد مليون دولار لاتمام الصفقة وتقسيط مليون دولار علي قسطين وهو ما جعل الصفقة لم تحسم حتي الآن.