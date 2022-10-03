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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هربوا مواد مخدرة من الخارج.. 18 متهما بينهم 6 أتراك ينتظرون هذه العقوبة

تهريب المخدرات
تهريب المخدرات

تنظر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، جلسة محاكمة تشكيل عصابى يضم 18 متهما، بينهم 6 أتراك الجنسية وشخص ألماني الجنسية، لاتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج البلاد إلى الداخل والإتجار فيها، وحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة .

 بدأت القضية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي وصلتها معلومات عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم كونوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد، والإتجار بها داخل البلاد، حيث حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا أمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاح ناري مششخن (بندقية ألية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة أخرى، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة تهريب المواد المخدرة للخارج

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

محكمة جنايات شمال القاهرة تشكيل عصابى المواد المخدرة تهريب المواد المخدرة قانون العقوبات

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