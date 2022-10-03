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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام جديد لبنك لبناني وحصول مودع على 12 ألف دولار.. شاهد

اقتحام بلوم بنك
اقتحام بلوم بنك

اقتحم مودع فرع "بلوم بنك" في حارة حريك بلبنان، من أجل استعادة وديعته، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تمكن المودع من أن يدخل إلى المكاتب الخاصة بالفرع، في حين أن الأبواب الخارجية جرى إقفالها.

وحسب موقع “لبنان 24”، اقتحم المودع الذي يدعى "ز.خواجة" فرع "بلوم بنك" في حارة حريك، وتمكن من تحرير 11750 دولارًا من وديعته فيما تبقى له 750 دولارُا فقط ضمن المصرف.

فيما ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين، أن المودع الذي دخل بنك بلوم صباحًا حرر وديعته البالغة ١٢ ألف دولار.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن 4 أشخاص اقتحموا بنك "لبنان والمهجر "فرع حارة حريك قبالة حرقوص، وتم تقديم 11 ألف دولار من الوديعة، وغادروا قبل وصول الجيش.

وتنتشر عناصر الجيش حاليًا في المنطقة، لبحث الأمر والإشراف على التحقيق.

واقعة سابقة

وكان عدد من عملاء "بنك لبنان والمهجر" بلوم بنك فرع منطقة السوديكو، اقتحموا في وقت سابق، على اقتحام المصرف، مع بداية ساعات العمل الرسمي صباح الأربعاء، لسحب أموالهم بقوة السلاح.

وحملت المودعة اللبنانية سالي حافظ السلاح واحتجزت رهائن داخل فرع البنك، مهددة بإطلاق النار  في حال عدم تمكينها من سحب وديعتها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وعلى إثرها، تمكنت المودعة من سحب وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل المصرف بحسب ما نشرت جمعية المودعين اللبنانيين.

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