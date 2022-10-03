يؤدي للشيخوخة المبكرة .. هاني الناظر يحذر من الإصابة بهذا المرض

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن عادة تقصف الأظافر عادة من الممكن أن تنقل للأطفال الأمراض والفيروسات والفطريات والبكتيريا، مشيرا إلى أن التعرض للاكتئاب يؤدي إلى ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة ويقلل من عمر الإنسان.



قدم الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، نصائح لعلاج وتطهير الشعر من الحشرات، قائلا: إن تواجد الأطفال مع بعضهم البعض فى المدارس يساعد ويسهل إنتقال الأمراض، سواء عن طريق التلامس أو الجهاز التنفسي.

وأضاف "الناظر" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن انتقال الحشرات و القمل من الشعر تنتقل عن طريق التلامس المباشر أو استخدام الأدوات الشخصية، ناصحا الأمهات، بضرورة الكشف عن شعر أطفالهم كل خميس عند رجوعهم للمدارس.

وتابع أنه للوقاية من حشرات الشعر والقمل، فيجب الحفاظ على النظافة العامة والتنبيه على الأولاد بعدم التلامس المباشر والمتابعة المستمرة لهم، لافتا إلى أنه يتم إكتشافها عن طريق الملاحظة المستمرة.

وأشار إلى أن القوبة تعتبر نوع من أنواع الفطريات التي تصيب فروة الرأس ودائما ما تأتي للأطفال والأقل من سن البلوغ، لافتا إلى أنه من أعراضها هي وجود مساحة مستديرة للشعر بها شعر صغير ومقصف.