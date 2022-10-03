«بالمصري» يتربع على عرش السوشيال ميديا في مناقشة القضايا الجدلية

حقق برنامج "بالمصري" الذي يقدمه الكاتب أسامة طلعت طفرة في البرامج المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد متابعيه آلاف المشاهدين.

وشهدت حلقات برنامج "بالمصري" المذاع على منصة يوتيوب الشهيرة، تقديم الكاتب أسامة طلعت، رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال عدد من الحلقات للبرنامج في موسمه الثاني، ناقش أسامة طلعت مجموعة من القضايا المتنوعة، أبرزها أزمة سد النهضة ولقطات متنوعة يناقش خلالها بعض الموضوعات التي تداولتها برامج التوك شو المصرية خلال الفترة الأخيرة.

يتميز البرنامج بالسلاسة في تقديم المحتوى رغم ثقله في المضمون، كما يتميز أسلوب الكاتب أسامة طلعت بالبساطة في تقديم المعلومات التي تهم القارئ بأسلوب بسيط وشيق.

كما رصد الكاتب أسامة طلعت خلال حلقات البرنامج في الفترة الأخيرة مناقشة أخر القضايا الجدلية التي أطلت على المجتمع المصري عبر "التريند" ومنها حصول الزوجة على أجر الرضاعة من زوجها حيث غطى كافة الجوانب لتوضيح حقيقة الأمر.

ومن أخر الحلقات المميزة التي حازت إعجاب الكثير من رود مواقع التواصل الاجتماعي وزاد التفاعل حولها كانت حول "غزو البورص المصري" للأراضي الإسرائيلية مسببًا تدميرا للأراضي الزراعية خاصة مع تزامن ذلك مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويسلط برنامج "بالمصري" للكاتب أسامة طلعت، الضوء على العديد من القضايا المهمة في المجتمع المصري وهو ما جعله يتربع على عرش البرامج على السوشيال ميديا في وقت قليل.