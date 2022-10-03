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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: لا يوجد زيادة فى المصروفات الدراسية

عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد القاهرة

تحدث الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن حقيقة زيادة المصروفات الدراسية خلال هذا العام.

وقال الدكتور محمود السعيد، إنه لا توجد أى قرارات لزيادة المصروفات الدراسية هذا العام حتى الآن وفى حال وجود زيادة يتم تطبيقها على السنوات الجديدة و ليس على طلاب الفرق الثانية و الثالثة و الرابعة .

جامعة القاهرة 

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التقى مع الدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتنفيذ المبادرات التي تطلقها المؤسسة، ومن أهمها مشروع الكتابة الإبداعية ضمن مبادرة بالعربي، ومبادرة شباب المعرفة لتعريف الشباب العربي بقضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم بحث الاستفادة من تجارب جامعة القاهرة في نشر الإصدارات والدراسات والبحوث التي تصدر عن الجامعة على منصة مركز المعرفة الرقمي لتوسيع دائرة الاطلاع عليها بالإضافة إلى إتاحة خدمات مركز المعرفة الرقمي أمام منتسبي جامعة القاهرة مجانًا.

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الخشت يلتقى مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لبحث آفاق التعاون

وتناول اللقاء، مشروعات جامعة القاهرة ومبادراتها لتغيير طرق التفكير وتطوير العقل، وإطلاق مسابقتي التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة تطوير اللغة العربية لمواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوصول إلى رؤى جديدة تبتعد عن طرق التفكير التقليدية، إلى جانب دور جامعة القاهرة البارز في ملف محو الأمية.

كما تناول اللقاء، البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تطلقها الجامعة  والتي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، والمبادارات التي تقوم بإطلاقها إقليميًا ودوليًا للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ودعم جامعة القاهرة لهذه البرامج والمبادرات وأبرزها مبادرة شباب المعرفة التي يشارك فيها الشباب من مختلف الدول العربية حيث تنظم المؤسسة ملتقى شباب المعرفة بدبي في ديسمبر المقبل لعرض التجارب الناجحة للشباب العرب الحاصلين على جوائز عالمية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والابتكارات.
 

الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة المصروفات الدراسية رئيس جامعة القاهرة مبادرة بالعربي

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