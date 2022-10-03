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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ قناوي يستغيث بـ صدي البلد للبحث عن ابنة خالته المتغيبة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد عبده يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى للبحث عن بنت خالته المتغيبة.

وقال عبده في استغاثته بنت خالتي ملك محمد النجار متغيبة من 1/10 من قرية كرم عمران بمحافظة قنا برجاء من يجدها يتواصل علي 01029634503.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقع صدى البلد محافظة قنا الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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