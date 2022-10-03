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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ بتطوير 15 ميدانا جديدا

فودة يتفقد الميادين
فودة يتفقد الميادين

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جاري الانتهاء من اكثر من 15 ميدان جديد بمدينة شرم الشيخ ضمن استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم، لمتابعة الاعمال في اطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

تابع المحافظ خلالها  أعمال إنشاء بعض الميادين التي تصل لأكثر من 15 ميدان رئيسي وفرعي بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا ان العمل بالميادين يشمل أعمال مسطحات خضراء،  وأحواض زهور، أعمال تجميل، وأعمال انارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية.
لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة وأعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر وفي اطار الاستعداد لاستضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير ايقونة السلام بشرم الشيخ، وميدان السلام مشددا علي استكمال مجموعات سواري الاعمال الخاصة بأعلام الدول المشاركة.

وتفقد فودة أعمال ساحة انتظار السيارات الملحقة للمركز الدولي للمؤتمرات، وتابع ايضا الأعمال التجميلية، والأعمال الفنية، والجداريات، والهوية البصرية، وأحواض الزهور والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى و جانبي الطرق بالمدينة.

شدد المحافظ خلال الجولة علي مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة قبيل مؤتمر تغير المناخ .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، وعددا من القيادات التنفيذية للمدينة، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.

ميادين

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اخبار شرم الشيخ ميادين جديدة قمة المناخ اللواء خالد فودة

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