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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل “دوبامين” .. نجح في خطف الأنظار فى الحلقة الثانية

دوبامين
دوبامين

نجح مسلسل دوبامين فى الحلقة الثانية في فرض حالة رواج واسعة، عبّرت عنها تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليقات اليومية على تفاصيل الحلقة، وتطور الأحداث.

وكل عناصر الابهار الفنى اجتمعت لتحقق نجاح كبير للمسلسل من بدايته مثل الموضوع المثير  و الاخراج المتميز و الصورة الرائعة والديكورات الجميلة و الموسيقى التصويرية المتجانسة مع الاحداث.

وكانت ديكورات مسلسل دوبامين من أكثر العناصر الملفتة للانتباه، بألوان الآثاث المتناسقة والمساحات الكبيرة، فانعكست جماليات الصورة ومواقع التصوير المختلفة التى تم تصويرها ، و مظهر الديكورات على جودة العمل و ظهوره بهذا الشكل الرائع .

إشادات كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نالها مهندس الديكور الرائع والمبدع  اسلام ابو الدهب تخص ديكورات مسلسل "دوبامين"، مشيرين إلى جودة ديكورات العمل ذات رونق فنى جميل ومعبر في رصد تفاصيله الدرامية بدقة كبيرة، والتي نالت إعجاب وتقدير الكثيرين.

و في مشهد لا يتكرر كثيراً فيما يخص الدراما المصرية ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشادات واسعة تخص تصميم الانتاج والصورة الجميلة المعبرة و الديكورات الجميلة المنسجمة مع القصة و الاحداث و مواقع التصوير الخارجية الجديدة المبهرة غاية فى الروعة والجمال والتميز لمسلسل «دوبامين» ، معبرين عن جودة المسلسل في الصورة و الديكورات وتفاصيل المشاهد، ورصد تفاصيل العمل بدقة كبيرة خلال جميع عناصره.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 ، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا وريم مصطفى و من إنتاج شركة ايمالاين.

دوبامين مسلسل “دوبامين الحلقة الثانية

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