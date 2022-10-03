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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

بأسعار مناسبة .. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. صور

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات زيرو

تتواجد العديد من موديلات 2022 و 2023 داخل السوق المصري للسيارات، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، و التجهيزات الداخلية، إلى جانب التصميمات الهيكلية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة لدى المقبلين على خطوة شراء سيارة جديدة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ارخص 5 سيارات موديل 2022 و 2023 في مصر.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

1 – سوزوكي اسبريسو 2022 

 

جاءت السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، ومكيف للهواء، مع قفل مركزي، ومساحة تخزين تتسع إلى 239 لتر، مع محرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بالاضافة إلى عزم دوران 90 نيوتن/متر.

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 قيمة قدرها 209,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

2 – ميتسوبيشي اتراج 2023 

 

بلغت الابعاد الهيكلية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 نحو 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض، وبارتفاع 1515 مم، مع محرك 1200 سي سي، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، وقوة قدرها 76 حصانا، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر 340 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

3 – لادا جرانتا 2023 

 

زودت السيارة لادا جرانتا 2023 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بينما تضم الفئة الاولى من السيارة ناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

 

تبدأ اسعار السيارة لادا جرانتا 2023 من 215 الف جنيه حتى 250 الف جنيه للفئة الاخيرة عالية التجهيزات.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

4 – سوزوكي التو موديل 2022 

 

تأتي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بمكيف للهواء، وزجاج كهربائي امامي، مع قفل مركزي، وامكانيات فنية تتمثل في محرك 800 سي سي، وقوة 47 حصانا، مع 69 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة خماسي السرعات "مانيوال".

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بقيمة قدرها 179.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات زيرو في مصر

5 – بي واي دي F3 2022

 

جاءت الفئة الاولى من السيارة بي واي دي F3 2022 بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بينما حصلت الفئة الثانية على قدرات أوتوماتيكية التحرك، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

تقدم الفئة الاولى بقيمة قدرها 290 الف جنيه، و 325 الف جنيه للفئة الثانية.

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