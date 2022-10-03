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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي أنور تعلن منع محمد رمضان من الغناء في سوريا

محمد رمضان
محمد رمضان

عرضت الإعلامية إنجي أنور ، عبر برنامجها مصر جديدة، فيديو يوثق منع الفنان محمد رمضان من الغناء بالعاصمة السورية دمشق، الخميس المقبل.

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وأضافت إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة ETC مساء اليوم الاثنين، أن نقابة الفنانين بسوريا أكدت في بيان رسمي بعدم إقامة حفل للفنان محمد رمضان كما أشيع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت نقابة الفنانين بسوريا، أنه لا صحة عما تردد بإقامة حفل غنائي لمحمد رمضان يوم ٦ أكتوبر المقبل.

 

تنوية إشارة

وقالت نقابة الفنانين السوريين في بيانها: «تنوية إشارة إلى ما يتم تداوُله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقَامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق وتؤكد نقَابة الفنانين أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات ليس لها أساسًا من الصحة».

 

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