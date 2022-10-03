المغرب والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرباط، وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وسفير السعودية لدى المغرب عبدالله الغريري.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن الجانبين أكدا -خلال اللقاء- متانة العلاقات التي تربط بين المغرب والسعودية، والتي يرعاها قائدا البلدين.

