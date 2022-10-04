متوسط سعر الدولار اليوم 4-10-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز 3 بنوك تابعة للحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك بنوك صل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر العربي الافريقي الدولي"، مسجلا 19.59 جنيها للشراء و 19.67 جينها للبيع، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022.

وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار نحو 19.62 جنيها للشراء و 19.67 جنيها للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات والاسكندرية .

وشهد سعر الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية؛ ثباتا بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر في أول تعامل له اليوم .

سعر البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 19.59 جنيها للشراء و 19.66 جنيها للبيع،

زيادة 10 قروش

وبحسب تقارير بنكية فقد زاد سعر الدولار أمام الجنيه مساء أمس بمقدار 10 قروش علي أساس أسبوعي في البنوك المصرية



وسجل سعر الدولار ضمن ثاني أقل سعر نحو 19.57 جنيها للشراء و 19.67 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبزظبي التجاري، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس".

أدني سعر

سجل أدني سعر لـ الدولار في بنك واحد ضمن أحد أهم بنوك القطاع الخاص وهو بنك البركة، ليصل لـ 19.49 جنيها للشراء و 19.59 جنيها للبيع

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.6 جنيها لشراء و 19.67 جنيها للبيع في بنوك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.678 جيها للبيع في بنوك |" قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد"

أعلي سعر

وصل سعرالدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيها للشراء و 19.67 جنيها للبيع كأعلي سعر في بنكي مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك

الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع إجراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

طرح أذون باليورو

وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب 1% مع عودة الدولار للارتفاع بعد انخفاض وجيز في الجلسة السابقة، في حين لا يزال رفع وشيك ومرتقب لأسعار الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1646.97 دولار للأونصة بعد أن سجل أفضل أداء يومي له منذ مارس الماضي عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1653.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.8%، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 18.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1% إلى 853.97 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2157.71 دولار للأونصة.