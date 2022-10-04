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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الولايات المتحدة ستفرض أعباء إضافية على إيران عقابا على قمع الاحتجاجات

احتجاجات ايرانية
احتجاجات ايرانية

قال الرئيس الإيراني جو بايدن، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين احتجوا على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مسها أميني.

أميني ، البالغة من العمر 22 عامًا من كردستان الإيرانية ، اعتقلت في 13 سبتمبر في طهران بسبب ما ادعوا انها ترتدي 'لباس غير لائق' وتوفيت في الحجز.

وفي غضون ساعات من جنازتها في بلدة سقز الكردية يوم 17 سبتمبر، تدفق آلاف الإيرانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. 

وقامت قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة وميليشيا الباسيج المتطوعة ، بقمع الاحتجاجات، وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 130.

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وقال بايدن في بيان إنه “قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة المكثفة على المتظاهرين السلميين في إيران” وتعهد برد سريع.

وقال بايدن “هذا الأسبوع ، ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية”.

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