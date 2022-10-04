فين الهدية بتاعتي.. عمر كمال يحرج حمو بيكا في عيد ميلاده.. فيديو

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعيد ميلاد صديقه المطرب عمر كمال وذلك من خلال فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وداعب عمر كمال صديقه حمو بيكا عندما تساءل عن هديته الخاص، وهو ما جعل حمو بيكا يؤكد أن هديته هي التورتة فقط، مما أغضب عمر كمال وطالبه بهدية قيمة بمناسبة عيد ميلاده.

عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده.





احتفل المطرب عمر كمال بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. ونشر عمر كمال صورة له، وعلق عليها كاتبًا: “أنهاردة عيد ميلادى مفيش كل سنة وأنت طيب”.

وكشف المطرب عمر كمال عن أحدث أعماله الفنية الفترة المقبلة مشيرا إلى مشاركته في فيلم جديد.

وقال عمر كمال خلال لقاء مع صدى البلد على هامش مشاركته في احتفالية توزيع الأجهزة على 400 عروس من الأيتام في محافظة القاهرة ،:"أشارك مع الفنانة نبيلة عبيد والفنانة ايتن عامر في فيلم ساعة إجابة".

عمر كمال يعلق على ارتباطه بندي الكامل

وعلق على أنباء ارتباطه بـ ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ، والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ورد عمر كمال ، قائلا:" مش عاوز اتكلم عنها خالص".

وعبر عمر كمال عن فرحته بالمشاركة في حفل توزيع الأجهزة على 400 عروس من الأيتام في محافظة القاهرة ، وذلك بمركز شباب القاهرة الجديدة بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ونيفين القباج وزيرة التضامن.