مروان الشوربجي يتأهل لنهائي بطولة أوراكل نتسويت للإسكواش

نجح مروان الشوربجي في التأهل إلى دور النهائي ببطولة أوراكل نتسويت الفضية المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى ال 4 من أكتوبر الجاري، وذلك بمجموع جوائز 160 ألف دولار أمريكي.

واستطاع مروان الشوربجي التأهل إلى النهائي بعد التغلب على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (2-1) في مباراة استمرت لمدة 40 دقيقة، بواقع نقاط (13-11), (7-11), (11-7).

واستهل الشوربجي مشواره في البطولة بالفوز على المكسيكي سيزار سالازار بنتيجة (2-0) في مباراة استمرت لمدة 18 دقيقة، بواقع نقاط (11-3), (11-9).

وفي دور ربع النهائي تغلب الشوربجي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة (2-1) في مباراة استغرقت 49 دقيقة، بواقع نقاط (8-11), (11-9), (11-6).

وأخيراً فاز الشوربجي في دور نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (2-1) في مباراة استمرت لمدة 40 دقيقة.

ومن المقرر أن يلتقي مروان الشوربجي المصنف الرابع على البطولة في دور النهائي مع الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثاني على البطولة.