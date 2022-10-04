توريد 10 آلاف طن أرز شعير خلال 21 موقعاً في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توريد 10 آلاف طن من محصول الأرز منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022م، الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وتابع: هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح يوم الثلاثاء بلغ 10001 طناً و526 كجم.