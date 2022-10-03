عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلمة ترثي مدرس كفر الشيخ المتوفى خلال طابور الصباح

إبراهيم القحافي
إبراهيم القحافي

سادت الأحزان مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واتشحت بالسواد، حزناً على وفاة المربي الفاضل إبراهيم القحافي، معلم الرياضيات، الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء إلقاء كلمة عن ميلاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الطابور الصباحي.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أصدقاء وزملاء المربي الفاضل إبراهيم القحافي، وسط سيل من التدوينات الحزينة في أخلاق وصفات المعلم المتوفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لما كان يتمتع به من دماثة الخلق وبشاشة الوجه ونقاء السريرة.

وفاة معلم أثناء طابور الصباح .. ونائب كفر الشيخ ينعيه

وعبرت مروة فرحات، معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة بيلا الثانوية للبنات، وزميلة المربي الفاضل إبراهيم القحافي، عن حزنها العميق بقصيدة رثاء تنعى فيها زميلهم الذي توفي واقفاً، وهو يتحدث عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في طابور الصباح وسط صدمة وحزن كبير سيطر على الجميع.

رثاء المعلم الفاضل إبراهيم القحافي 

وقالت في قصيدة الرثاء :

معقول كدا بالسرعة دي
ممكن يغيب عنا القمر
ويسلم النور للطوفان
ونصارع الموج وحدنا
من غير ما يعصمنا الهدوء
من حزن أتقل م الجبال 
ممكن كدا
ورق الشجر تنزف جروحه ويرتجف لحظة وداع  
ونطير بروحنا ناحيتك 
يمكن نلاقي فينا نبض 
لكن خلاص كان القدر
نسلم الإيد للفراق يقبضها قبض 
كان إبراهيم وكان أمين وكان نبيل 
يشبه سماره قلب نيل 
يشبه لشمس تمد إيدها ف قلب ليل 
وتولّد النور والنهار 
الصدق كان هو القرار 
هو المسار هو الطريق
وكان جرئ وكان هُمام    
آخر كلام 
كان الصلاة على الرسول
وأفضل سلام

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الرياضيات ازمة قلبية طابور الصباح أزمة قلبية مفاجئة إبراهيم القحافي وفاة معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد إعدام المتهم.. النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

موضوعات متعلقة

تحرير 523 محضراً تموينياً متنوعاً للمخالفين في كفر الشيخ

حادث أليم.. وفاة محمد طه لاعب كرة السلة بنادي كفر الشيخ الرياضي

محافظ كفر الشيخ يعلن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمركز الرياض

رئيس جامعة كفر الشيخ مهنئا الشعب بذكرى أكتوبر: لحظة فارقة في التاريخ

230 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعلن فتح باب التنسيق لمدرسة التمريض ببرج البرلس

اختلال كهربي| جمال شعبان يكشف سبب وفاة إبراهيم القحافي معلم كفر الشيخ بطابور الصباح

دائماً دمث الخلق.. أحزان في كفر الشيخ لوفاة معلم في طابور الصباح

توفي في طابور الصباح.. محافظ كفر الشيخ ينعى معلم رياضيات بيلا

ترشيحاتنا

الكويت.. فجر السعيد تعتزل السياسة بعد خسارة الانتخابات

بعد طلاقها ... اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

أفضل مطربة.. مفاجأة حول مهن سابقة لـ هبة قطب قبل الشهرة|شاهد

سعاد حسني بطلة "الراقصة والسياسي".. قصة انسحاب السندريلا من الفيلم رغم بدء التصوير

بـ 741 ألف جنيه .. جيب جراند شيروكي موديل 2016 ..صور

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

مكياج ناعم.. دنيا سمير غانم بإطلالة أنثوية جذابة| شاهد

بعد حادث منة فضالي.. أضرار غير متوقعة للباديكير

بالأسود الجريء.. شاهد زوجة خالد سليم في إطلالة أنيقة

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ