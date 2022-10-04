برودة فى تلك الأوقات.. الأرصاد تبشر: انخفاض درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا منذ أمس بدأنا نشعر بالانخفاض فى درجات الحرارة، واليوم سيكون هناك انخفاض آخر بحوالي من درجة إلى درجتين على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ولكن تبقي درجات الحرارة المرتفعة على جنوب الصعيد.

وأضافت “غانم” خلال مدخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، موضحة أن تلك الكتل معتدلة فى درجات حراراتها، إضافة إلى التأثر بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، مما سيحجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثيرها ونشعر بالإنخفاض فى درجات الحرارة.

وتابعت أن الأجواء خلال فترات النهار حارة رطبة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، حتي محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس وخلال فترات الليل نلاحظ انخفاض فى درجات الحرارة، خاصة بالساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، معقبة: “نبدء نشعر ببعض البرودة تدريجيا فى تلك الأوقات مع انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح”.