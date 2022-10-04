أشقاء من المنيا يتبرعون بشعرهم لمرضى السرطان.. تفاصيل

روت مها أمير، فتاة تتبرع بشعرها لمرضى السرطان، أسباب تبرعها، قائلة:" رأيت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأم تطلب المساعدة من الأخرين لتحسين حالة طفلتها الصحية بعد تساقط شعرها بسبب الكيماوي".

وأضافت “مها أمير” خلال مدخلتها الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”،:" شوفت المنشور وتواصلت مع الأم وقررت أن اشاركها شعري"، متابعة:" الكومنت موصلش للأم ولكني قررت أن أقوم بتنفيذ الفكرة بشكل واقعي والتبرع بالشعر لمرضى السرطان".

واسترسلت:" عرضت الفكرة على شقيقي أيضا ووافق بالفعل"، متابعة:" شقيقي تعرض لبعض التعليقات السلبية ولكننا استكملنا الفكرة".

وأكملت: العطاء مبهج وردود أفعال أهلي في المنزل كانت إيجابية ومشجعة للغاية.

