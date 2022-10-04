عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 17 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء في الزقازيق

ضبط ارز
ضبط ارز

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الإدارة وعضوية محمود جبر المفتش بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية الأشراف مركز الزقازيق لصاحبها ش. ا. ع وتم التحفظ على كمية قدرها 4 طن و250 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تسليمه الي مضرب الزقازيق.

محافظ الشرقية يشهد احتفالية جامعة الزقازيق بالعام الدراسي الجديد

كما تمكنت الحملة من ضبط سياره نصف نقل لصاحبها م م ف بناحية كفر الدنوهيا مركز الزقازيق وتم التحفظ علي كميه من الأرز الشعير قدرها 2 طن و570 كجم وتم تسليمها إلى مضرب الزقازيق كما تم ضبط سياره جامبو حمراء اللون لصاحبها م .س . ع وتم ضبط كميه قدرها 10 طن و 500 كجم  أرز شعير بناحية بردين وتم تسليم الكميه إلى الشونة بأولاد سيف بلبيس.

FB_IMG_1664878903367
FB_IMG_1664878903367
FB_IMG_1664878900453
FB_IMG_1664878900453
FB_IMG_1664878897999
FB_IMG_1664878897999
الشرقية التموين ضبط محافظ الشرقية جامعة الزقازيق وزارة التموين الحملات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

حان وقت الشراء| انخفاض حاد فى أسعار الذهب.. وعيار 21 فرصة

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

اجتاز الكشف الطبي.. سامسون أكينولا يظهر في تدريبات الزمالك اليوم

سنضمن أعمالا مشرفة.. إنعام محمد علي: مشروع المصري إنجاز كبير وسيفيد الفن

بكرا تشوفوا.. السيسي لشعب مصر: فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد

السيسي: دفعنا وبندفع تمن كبير عشان خاطر بلدنا.. ولازم نخلي بالنا منها

بعد 5 سنوات من الحزن على نجلها.. تفاصيل وفاة المذيعة ماجدة عاصم

رسميا أول إقالة في الدوري الإسباني.. إلتشي يطيح بمدربه فرانسيسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

فيديو

تراجع الدولار عالميا وانخفاض حاد في أسعار الذهب

بفستان أبيض أنيق.. شيرين عبد الوهاب فى احتفالات نصر أكتوبرI فيديو

الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ