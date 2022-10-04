ضبط 17 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الإدارة وعضوية محمود جبر المفتش بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية الأشراف مركز الزقازيق لصاحبها ش. ا. ع وتم التحفظ على كمية قدرها 4 طن و250 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تسليمه الي مضرب الزقازيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط سياره نصف نقل لصاحبها م م ف بناحية كفر الدنوهيا مركز الزقازيق وتم التحفظ علي كميه من الأرز الشعير قدرها 2 طن و570 كجم وتم تسليمها إلى مضرب الزقازيق كما تم ضبط سياره جامبو حمراء اللون لصاحبها م .س . ع وتم ضبط كميه قدرها 10 طن و 500 كجم أرز شعير بناحية بردين وتم تسليم الكميه إلى الشونة بأولاد سيف بلبيس.

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