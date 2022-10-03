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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشهد احتفالية جامعة الزقازيق بالعام الدراسي الجديد

احتفالية جامعة الزقازيق
احتفالية جامعة الزقازيق بالعام الدراسي الجديد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق  احتفالية جامعة الزقازيق بإستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022 /2023   والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر ، في حضور الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم ، وبعد ذلك تم  الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء من كلية الطب ، ثم عزف السلام الجمهوري أعقبه طابور عرض لكليات الجامعة متضمناً نبذة مختصرة عن كل كلية وأقسامها العلمية المختلفة ثم  تقديم  مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الزقازيق ، كما قدمت  طالبات كلية الطفولة المبكرة  تعبيرات حركية مصحوبة بأغاني وطنية نالت إعجاب الحضور .

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لمشاركته إحتفالية جامعة الزقازيق لإستقبال الطلاب القدامي والجدد ، متمنياً لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاماً جامعياً سعيداً و الحرص دائماً على تحقيق النجاح وصولاً للتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن ، قائلاً : أنتم نواة المستقبل لغدٍ مشرق والانطلاق نحو جمهوريتنا الجديدة.

 أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، مؤكداً  أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمة من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في إحتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدماً له الشكر والتقدير على مجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

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وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة أن إحتفالية اليوم تأتي لإستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز الطلاب المنتقلين للمراحل الدراسيه الأخرى ، مطالباً الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع قائلاً لطلاب الجامعة أنتم العمود الفقري للعمل الجامعي عليكم بالتحلي بالأخلاق الكريمة والتزود بالعلم والمعرفه للمشاركة في بناء المجتمع.

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