مياه الشرقية: تجديد شهادة الأيزو لمعمل محطة الزقازيق للمرة الثالثة

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تجديد شهادة الاعتماد “إيجاك” للمرة الثالثة علي التوالي، طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية "ISO IEC17025-2017" والمتطلبات الخاصة بالمجلس.

وأكد أن معامل الشركة تقوم برفع عينات بصورة منتظمة للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وأن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع المعامل بالشركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة والعمل علي حصول العديد من معامل الشركة علي شهادة الأيزو الدولية لما لهذه الشهادة من أهمية، حيث توجد معايير وظروف العمل بين الشركات ذات مجال العمل المتشابه في أرجاء العالم، وحسن إدارة الموارد المادية والبشرية.

ووجه عامر الشكر لجميع العاملين بقطاع المعامل بالشركة للجهد المبذول للارتقاء بمنظومة العمل، مطالبا جميع العاملين بالشركة بذل مزيدا من الجهد لتقديم خدمة متميزة لمواطني محافظة الشرقية.

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