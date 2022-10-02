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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من المخطط المروري لحركة السيارات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمتابعة الحركة المرورية بشارع طلبة عويضة ، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من المخطط المروري المعتمد بمناطق القومية وطلبه عويضة وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ، بتوحيد اتجاه حركة السيارات بدءا من لشارع طلبه عويضة وصولاً لشارعي الرملية والسلام لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

واطمأن المحافظ، من مدير إدارة المرور على الإنتهاء من تركيب اللافتات الإرشادية والعلامات المرورية ومطبات الشوكة والتي تمنع السيارات من السير عكس الإتجاه وكذلك انتظام الحركة المرورية بالشارع وإلتزام السائقين وأصحاب السيارات بتعليمات رجال المرور.

كما حرص محافظ الشرقية، على تفقد شارع عمر بن الخطاب وصولاً لمنطقة فلل الجامعة للوقوف علي انتظام سير الحركة المرورية بالشارع، موجهاً رئيس حي ثان بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي حرم الرصيف.

وناشد المحافظ المواطنين ، وسائقي وأصحاب السيارات بالتعاون مع رجال المرور والإلتزام بالإتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة بتوحيد اتجاه حركة السيارات بالمنطقة لفك الإختناقات المرورية وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق، مؤكداً استمرار أعمال تطوير وتجميل المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها بإعتبارها عاصمة المحافظة.

 

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وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحور المروري الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق، والذي يشمل إقامة حوائط سانده وأعمال رصف وذلك للربط بين طريق السنبلاوين الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ اللواء أسامة غريب مدير إدارة المرور ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

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