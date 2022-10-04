أوكرانيا تنضم إلى ملف ترشح إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن الترشح المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، سيحظى أيضا بانضمام أوكرانيا التي يمكن أن تشارك في تنظيم الحدث الرياضي.

وبحسب صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، ستكون مشاركة أوكرانيا في البطولة رمزية، على الرغم من أن اسمها سينضم إلى إسبانيا والبرتغال.

وكان هذا هو الاقتراح الذي وافق عليه بالفعل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وكذلك حكومتي مدريد ولشبونة.

ووفقا لنفس المصدر، ستستضيف أوكرانيا، التي تخوض حاليا حربا مع روسيا، إحدى مجموعات المونديال.

ويأتي الاقتراح، بحسب الصحيفة، من منطلق فكرة أن كرة القدم يمكن أن تعيد الأمل والسلام.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت (ذا تايمز) إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون أوكرانيا في مرحلة إعادة البناء والتعافي من آثار الحرب.

كما ذكرت الصحيفة أن هذا التحالف الجديد سيتم الإعلان عنه رسميا غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، في إطار سيضم رئيسي الاتحادين البرتغالي والإسباني، فيرناندو جوميز ولويس روبياليس، على الترتيب.

يشار إلى أن أوكرانيا، إلى جانب بولندا، قد نظمت بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 واستضافت أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2018 في كييف.