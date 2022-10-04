21 فيلما في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، مشاركة 21 فيلماً بمسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ 38 التي تحمل اسم النجم محمود حميدة وتبدأ فعالياتها مساء غد حتى ١٠ أكتوبر الجاري.

وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الناقدة مايا بوجوجفيتش (الجبل الأسود)، وبعضوية كل من المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الإيطالي انريكو كيراسولو والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويشارك بالمسابقة فيلم "اليوم الأسبق للبركان"، وهو إنتاج تونسي مصري، إخراج أبانوب يوسف، وتدور الأحداث في ليلة واحدة عبر ثلاث حكايات متوازية لثلاث أشخاص يمثلون الغضب ذاته، كما يعرض أيضاً الفيلم السوري "صدى بارد" سيناريو وإخراج أريج دوارة، والفيلم هو أثر الصوت الأشد دويا في هذه الحرب ، ويبرز الفيلم أثر الفقد في حياة طفل صغير حاول أن يجمع أجزاء من ذكرياته ومن بقايا المكان حوله.

ويشارك أيضا من تونس فيلم "بقشيش" إخراج حسان المرزوقي، وتدور أحداثه من خلال "علي سلطانى" الأستاذ الذي تم تعيينه بعد 10 سنين من البطالة الإجبارية، ومن سوريا فيلم "مدينة الملاهي" سيناريو وإخراج نور خير الأنام، وفي الفيلم تتقاطع أقدار ثلاث شخصيّات، لتكون محاولة خلاص كلّ منهم سبباً في معاناة الآخر.

وتتنافس لبنان علي جوائز المسابقة بفيلم "محاولة" إخراج باميلا نصور، وفي الفيلم يحاول ألفريد وهو مدرس الثانوي، التكيف مع الوضع الاجتماعي السياسي الجديد الذي تسببت فيه ثورة 17 تشرين اللبنانية، وتشارك فلسطين بفيلم "ع البحر" إخراج وسام الجعفري، وفي الفيلم تحاول ناهد الاحتفال مع زوجها المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أسبانيا يعرض فيلم "رقصة لنهاية العالم" إخراج بولا جونزاليس، جلوريا جيتريز ، اندريه سانتاكروز، وتدور أحداثه أثناء الإغلاق الكامل بسبب الوباء العالمي كوفيد 19 حيث يشعر شاب وفتاة بالملل والوحدة ويعيشان رحلة خيالية، كما تشارك اليونان بفيلم "مكان صيفي" إخراج أليكساندرا ماثيو.

ومن أسبانيا أيضا يعرض فيلم "على وشك الوصول" إخراج مايكل جريا، وفي الفيلم تعيش سارة ذات الخمسة عشر ربيعا حالة مزدوجة بين الحب والمنافسة، كما يعرض بالمسابقة الفيلم الكرواتي "أزمة" إخراج بوريس فوكوفيتش، وفي الفيلم يعمل جي كعامل توصيل لدى والده في مطعمه أثناء الوباء العالمي كوفيد 19.. وخلال رحلاته المتعددة يتعرض للعديد من المواقف الضاغطة.

ويشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "حياة" إخراج ميرفت كمون، وتدور الأحداث في المستقبل القريب، حيث يصبح التواصل مع الموتى ممكنًا بفضل التكنولوجيا، ومن أسبانيا فيلم "أنا لينا" إخراج جولي سواريه جيرونا، ومن اليونان يعرض فيلم "زيارة أخيرة" إخراج سبيروس أليداكس ومن إنتاج مصري مغربي يتنافس علي جوائز المسابقة فيلم "لقاء الروح" إخراج كوثر بن جلون، وتدور أحداثه خلال اليوم العالمي للمرأة، كما يشارك أيضاً من المغرب فيلم "ميما" إخراج ياسمين ملوك، ومن ليبيا يعرض فيلم "شمعة" إخراج فرج الشطاط والفيلم ينتمي للمدرسة التجريبية، كما يعرض كذلك فيلم "غذاء الروح"، وهو إنتاج يوناني فرنسي من إخراج نيكوس تسيبيروبولوس.

كما يعرض أيضاً بالمسابقة الفيلم السلوفيني "الضيف"، سيناريو وإخراج بلاتز ستولار، والفيلم اليوناني "أرواح مشتتة" إخراج يورجوس تليتزيدس، وفيلم "يوم خميس" إنتاج سلوفينيا، وسيناريو وإخراج بوريس ت. ماتيتش، وفيلم "ضربة جزاء" وهو إنتاج مشترك بين كرواتيا والنمسا وسلوفينيا من إخراج روك بيكيك.