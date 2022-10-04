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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متهور.. مدير المخابرات الأمريكية يحذر من أفعال بوتين "المحاصر"

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، بيل بيرنز ، لشبكة سي بي إس في مقابلة ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يكون "خطيرًا للغاية ومتهورًا" إذا حوصر.

ذكر بيرنز لشبكة سي بي إس: "يجب أن يشعر بوتين بالقلق ، ليس فقط بشأن ما يحدث في ساحة المعركة في أوكرانيا ، [ولكن] ما يحدث في الداخل وما يحدث على المستوى الدولي".

وأشار على وجه الخصوص إلى أنه على الرغم من تعهد الصين في فبراير بـ "صداقة بلا حدود" ، فقد رفضت بكين تقديم الدعم العسكري الذي طلبه بوتين و "سيطرت على حماسها لإدارة روسيا للحرب".

وأشار بيرنز إلى أن التحديات المتزايدة لروسيا جعلت بوتين أمام خيارات أقل ، مما يجعله أكثر خطورة.

قال بيرنز: "بوتين محاصر ، بوتين يشعر أن ظهره للجدار ، فيمكن أن يكون خطيرًا ومتهورًا للغاية".

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