متهور.. مدير المخابرات الأمريكية يحذر من أفعال بوتين "المحاصر"

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، بيل بيرنز ، لشبكة سي بي إس في مقابلة ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يكون "خطيرًا للغاية ومتهورًا" إذا حوصر.

ذكر بيرنز لشبكة سي بي إس: "يجب أن يشعر بوتين بالقلق ، ليس فقط بشأن ما يحدث في ساحة المعركة في أوكرانيا ، [ولكن] ما يحدث في الداخل وما يحدث على المستوى الدولي".

وأشار على وجه الخصوص إلى أنه على الرغم من تعهد الصين في فبراير بـ "صداقة بلا حدود" ، فقد رفضت بكين تقديم الدعم العسكري الذي طلبه بوتين و "سيطرت على حماسها لإدارة روسيا للحرب".

وأشار بيرنز إلى أن التحديات المتزايدة لروسيا جعلت بوتين أمام خيارات أقل ، مما يجعله أكثر خطورة.

قال بيرنز: "بوتين محاصر ، بوتين يشعر أن ظهره للجدار ، فيمكن أن يكون خطيرًا ومتهورًا للغاية".