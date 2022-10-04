طعن مدرسا في طابور الصباح.. سكرتير مدرسة بسوهاج يواجه الحبس والغرامة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاعتداء علي الموظف العام في عمله وفقا لقانون العقوبات وخصوصا بعد أن كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “مدير مدرسة يتعرض لعدة طعنات فى طابور الصباح أمام الطالبات بسوهاج”.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانٍ سوهاج بمديرية أمن سوهاج، من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم، مُصاب بجرحين سطحيين، بقيام سكرتير بالمدرسة، مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته؛ فأحدث إصابته المشار إليها حال تواجدهما بفناء المدرسة، وذلك بسبب معاتبة الـمُبلغ للمتهم لتكرار غيابه عن العمل.

عقوبات الاعتداء على الموظف

وأوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

‫فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

‫أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين

‫وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، فيما تكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.