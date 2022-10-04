هل الشوربة تسبب السرطان؟.. تحذير من أكلات ومقبلات يومية تسبب أمراض خطيرة!

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن عادات وممارسات قد تؤدي للسرطان وكيف نتجنبها.



وخلال الفقرة حذر الدكتور محمد منيسي أستشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، من تناول أنواع معينة من الشربة تسبب أمراض خطيرة.



وقال محمد منيسي، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، إن الشربة بيكون فيها دهون الحيوان وهى سموم وأيضا ملح، مضيفا أن شوربة الطماطم مفيدة، والعدس رائعة، وشربة السمك في غاية الجمال.

شوربة الفراخ و شوربة اللحمة سيئة



وأضاف الدكتور محمد منيسي أستشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن شوربة الفراخ و شوربة اللحمة سيئة ويجب الحذر منها، ومن ضمن الأكلات والمقبلات الخطيرة الأكل المملح خطر على الصحة.

وتابع الدكتور محمد منيسي أستشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أنه يجب أن نقلل من الكميات وخاصة اللحوم المجهزة والأطعمة المصنعة والاكتفاء بـ المشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.

